Bestuur Denk: Farid Azarkan mag blijven

Den Haag

Het bestuur van Denk legt zich neer bij het oordeel van de beroepscommissie van de partij dat fractieleider Farid Azarkan ten onrechte is geroyeerd. Dat meldt de NOS. Het bestuur onder leiding van Kamerlid Selçuk Öztürk schrijft in een verklaring dat het royement is teruggedraaid. Azarkan en oud-leider Kuzu hebben een conflict met Öztürk, die ook partijvoorzitter is. ..

