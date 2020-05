Weg is vrij voor nieuwe financiële steun Aruba

Aruba is akkoord met de voorwaarden die Nederland stelt aan een nieuw steunpakket om de klappen van de coronacrisis op te vangen.

Den Haag

Dat liet een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Nederland kwam eerder al met een steunpakket van zes weken voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, maar dat loopt binnenkort af. Over het nieuwe steunpakket werd vrijdag al gesproken in de Rijksministerraad, maar het beslismoment werd uitgesteld tot woensdag.

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) zei dat in ruil voor het geld hervormingen worden geëist, en ministers en andere bestuurders geld moeten inleveren. Volgens ingewijden worden de salarissen van ministers met 25 procent verlaagd, en van hoge ambtenaren en bestuurders in de publieke sector met 12,5 procent. Ook komt er een soort balkenendenorm: het maximumsalaris in de ambtenarij wordt vastgesteld op 130 procent van dat van de premier. Aruba kan op een renteloze lening van ruim 58 miljoen euro rekenen. <