‘Bijna onmogelijk om de virtuele voorsprong van de VVD nog in te halen’

De VVD schiet sinds het uitbreken van de coronacrisis omhoog in de peilingen. De partij zou nu bij verkiezingen ruim veertig zetels halen. Daarmee loopt premier Mark Rutte ver voor op concurrenten – te veel om nog in te halen, vermoeden deskundigen.

Premier Mark Rutte tijdens een persconcerentie. 'In tijden van crisis verzamelt het volk zich vaak rondom de leider', zegt politicoloog Simon Otjes. (beeld anp / Lex van Lieshout)

Den Haag

Hooguit achttien zetels kreeg de VVD begin dit jaar in peilingen. De coalitiepartij had het lastig in een kabinet dat zich van crisis naar crisis sleepte: stakende leraren, boerenprotesten, stikstof en de toeslagenaffaire waren tot enkele maanden geleden het nieuws van de dag.

Sinds de coronacrisis behoren die dossiers tot een andere realiteit. Er speelt momenteel maar één thema: de bestrijding van het coronavirus. Het vierkoppige kabinet krijgt daarvoor het volste vertrouwen van de bevolking, maar electoraal is volgens peilingen maar één partij winnaar: de VVD. De grootste regeringsfractie knalt omhoog naar ruim veertig virtuele Kamerzetels, blijkt uit een gemiddelde v..

