Bijleveld overleeft derde motie van wantrouwen in vierde Hawija-debat

Defensie gaat voortaan beter communiceren met het parlement over Nederlandse missies. Dankzij die toezegging én haar begrip voor gefrustreerde Kamerleden doorstond defensieminister Ank Bijleveld donderdag opnieuw een kritisch debat over het bombardement op Hawija, waarbij in 2015 ruim zeventig burgerdoden vielen.

Defensieminister Ank Bijleveld in de pauze van het Kamerdebat over het bombardement op Hawija in 2015. (beeld anp / Bart Maat)