Bijleveld wacht ondanks coronacrisis opnieuw een stevig Hawija-debat

Hoeveel burgerdoden vielen er bij het bombardement op Hawija in 2015? Wat ging er mis bij de voorbereiding? En vooral: waarom werd het parlement laat en onjuist geïnformeerd? Vandaag debatteert de Tweede Kamer voor de vierde keer over het in nevelen gehulde Hawija-dossier.

Den Haag

Dat parlementariërs de informatievoorziening van het kabinet over Hawija hoog opnemen, blijkt wel uit de momenten dat de Kamer erover debatteert. De vorige keer was het een spoeddebat op de laatste dag voor het kerstreces, nu moet defensieminister Ank Bijleveld zich middenin een pandemie verantwoorden – het eerste grote debat dat níét over corona gaat.

De onvrede is dan ook groot. Voortdurend blijkt uit mediaberichten dat het kabinet onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt over de luchtaanval op een bommenfabriek van ISIS in de Iraakse stad Hawija. De zaak kwam vorig jaar aan het licht door onderzoek van NRC en NOS, die meldden dat het Nederlandse bombardement ruim zeventig burgerslachtoffers had veroorzaakt. Het kabinet sprak daarop ..

