Advies aan het kabinet: geef 1 miljard euro coronahulp aan ontwikkelingslanden

Den Haag

Het grootste deel van de Nederlandse steun moet gaan naar het verlichten of kwijtschelden van schulden, schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) vandaag in een rapport. Veel ontwikkelingslanden hebben een torenhoge staatsschuld. Door het coronavirus en strenge lockdowns krijgen overheden nauwelijks geld binnen om medische en economische crises te bestrijden. Het kwijts..

Vorige maand vroeg minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) de AIV om spoedadvies over de Nederlandse rol in de wereldwijde coronacrisis. Het kabinet maakte eerder 100 miljoen euro vrij voor acute hulp aan ontwikkelingslanden, maar volgens Tweede Kamerleden is dat onvoldoende. Op verzoek van onder meer CDA-leider Pieter Heerma bracht het adviescollege daarom in kaart hoe groot..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .