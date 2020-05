Slob: met zomerscholen kunnen we achterstanden verhelpen

Den Haag

Met het (deels) heropenen van de basisschooldeuren, nadat leerlingen twee maanden thuis hebben gezeten, is de discussie over opgelopen achterstanden opnieuw aangezwengeld. ‘Ik laat nu onderzoek doen naar achterstanden’, vertelt Slob in een interview met het Nederlands Dagblad. Hij heeft de indruk dat de coronacrisis ertoe leidt dat sommige kinderen op s..

Zomerscholen kunnen helpen om achterstanden weg te werken, zegt Slob. ‘In de tijd vóór corona, en dan met name in grote steden, waren er al zomerscholen. Sommige kinderen gaan niet op vakantie en zitten wekenlang thuis. Voor hen is het plezierig om onderwijs te krijgen. Zulke initiatieven kunnen we nu goed gebruiken voor leerlingen met een achterstand.&r..

