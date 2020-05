Farid Azarkan: ik ben DENK en ik blijf DENK

De ruzie bij DENK bereikt nieuwe hoogten nu het bestuur – lees: voorzitter en Kamerlid Selçuk Öztürk en secretaris Zahir Ranal – besloten heeft fractieleider Farid Azarkan uit de partij te zetten. Azarkan is niet van plan daar gehoor aan te geven. ‘Ik ben DENK, ik blijf DENK, ik heb de steun van heel veel leden’, zei hij woensdagmiddag op een persconferentie in Rotterdam.

Farid Azarkan geeft een verklaring over de perikelen bij DENK. (beeld anp / Remko de Waal)

Rotterdam

Of hij het royement gaat aanvechten, wilde Azarkan niet zeggen. Öztürk kan wat hem betreft gewoon deel uitmaken van de driekoppige Kamerfractie. Azarkan zei met Öztürk en Tunahan Kuzu te willen praten ‘om te kijken of we een weg kunnen vinden’.

Enkele weken geleden had Azarkan aan Öztürk, en met hem het voltallige bestuur, gevraagd af te treden. Drie van de vijf bestuursleden gaven aan die oproep gehoor. De twee resterende bestuursleden – die volgens de partijstatuten nog wel bevoegd zijn als bestuur te handelen – beschuldigen Azarkan ervan medewerkers, bestuursleden en lokale fractieleiders te hebben geïntimideerd. In de persoonlijke..

