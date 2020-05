We gaan naar de controlefase: een lange balanceeract met risico’s

De persconferentie van woensdagavond over de coronacrisis heeft in zekere zin weinig met adviezen van experts te maken. De nieuwe ‘routekaart’ is vooral een politieke keuze om mensen meer perspectief te bieden.

Den Haag

Van de uitbraak- gaan we naar de controlefase, en daarmee begint het kabinet een balanceeract met de samenleving. De persconferentie van woensdagavond over de coronacrisis heeft in zekere zin weinig met adviezen van experts te maken. De nieuwe ‘routekaart’ is vooral een politieke keuze om mensen meer perspectief te bieden. Daarmee neemt de regering een risico, en dat geven premier Mark Rutte en..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .