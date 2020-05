Stuurloos 50Plus moet na vertrek van boegbeeld Krol gehavend verder

Den Haag

50Plus een ruziepartij? Onzin, beweerde kersverse fractievoorzitter Corrie van Brenk afgelopen weekend bij een persconferentie in het Kamergebouw. ‘Dat frame zouden jullie eens moeten loslaten’, beet ze het aanwezige journaille toe.

Geruzie binnen 50Plus – hoe kómen journalisten erbij. Het heeft mogelijk te maken met de reden dat Van Brenk zondag met een verklaring in de Tweede Kamer stond: het vertrek van fractievoorzitter en boegbeeld Henk Krol. Na wekenlang geruzie zag hij geen toekomst meer voor de partij. De sfeer was volledig verpest sinds partijvoorzitter Geert Dales ongeveer iedereen tegen zich in het harnas had ge..

