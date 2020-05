Kamer staat stil bij bezettingstijd

Kamervoorzitter Khadija Arib zal vandaag in een toespraak stilstaan bij de beperkingen voor het parlementaire werk vanwege de coronacrisis en ze gaat in op de verschrikkingen van de oorlog en de slachtoffers die vandaag herdacht worden.

Tijdens de oorlog gebruikte de Duitse bezetter de gebouwen op het Binnenhof om hun macht te tonen. Dat begon al op 29 mei 1940 met ‘Bruine Prinsjesdag’.

Den Haag

In een digitale rondleiding door het Binnenhof is er aandacht voor het verhaal van het nationaal monument ‘Erelijst van Gevallenen’. In het kader van 75 jaar bevrijding is dat monument vrijdag tijdelijk verplaatst van de kleine hal, bij de ingang van Binnenhof 1a, naar de grote ruimte van de Statenpassage. Daar houdt Kamervoorzitter Arib om 11.00 uur vanmorgen haar toespraak. Die is..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .