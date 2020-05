CDA Brabant gaat samenwerken met Forum voor Democratie

Ondanks grote verdeeldheid in de eigen partij gaat het CDA samenwerken met Forum voor Democratie in het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant. Na een peiling onder Brabantse partijleden gaf de CDA-statenfractie donderdag het groene licht voor de omstreden samenwerking.

Den Bosch

Komende donderdag worden het bestuursakkoord én de kandidaat-gedeputeerden van VVD, Forum, CDA en Lokaal Brabant gepresenteerd.

Uit de peiling blijkt dat een meerderheid (56 procent) samenwerking met Forum acceptabel vindt. Maar de verdeeldheid is groot, want 44 procent ziet die stap niet of helemaal niet zitten. De leden kregen stellingen voorgelegd waarover ze een oordeel konden geven met een score van 1 tot 10. Een grote meerderheid koos daarbij voor het meest uitgesproken cijfer van 1 of 10, wat de verdeeldheid in d..

