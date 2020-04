Negen weken betaald ouderverlof

Jonge ouders in loondienst krijgen in het eerste jaar van hun kind negen weken betaald ouderschapsverlof. De gedeeltelijke doorbetaling van hun loon moet hen stimuleren het verlof nu ook eens echt op te gaan nemen.

Den Haag

Dit kondigt minister Koolmees van Sociale Zaken aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling in augustus 2022 ingaat. Jonge ouders in loondienst kunnen dan in het eerste jaar van hun kind 15 weken grotendeels doorbetaald verlof opnemen door een combinatie van geboorteverlof en ouderschapsverlof. Dat kan in één keer of gespreid.

Nu hebben ouders die in loondienst werken, al recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Die kunnen zij in de eerste acht jaar van hun kind opnemen. Dat kan in één keer of gespreid, bijvoorbeeld een tijdlang een dag per week. In dat laatste geval is het inkomensverlies lager.

