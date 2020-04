Den Haag

De Tweede Kamer wil meer waarborgen van minister Wopke Hoekstra dat de staatssteun voor KLM echt alleen Nederlandse belangen dient, zoals het redden van banen op Schiphol.

Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Jan Paternotte (D66) willen niet dat een deel van de Nederlandse miljarden via het moederconcern Air France-KLM in Frankrijk belandt. Ze willen opheldering in een Kamerdebat.

Minister Hoekstra (Financiën) en zijn collega Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kondigden vrijdag aan dat het kabinet 2 tot 4 miljard euro in de Nederlandse luchtvaartmaatschappij wil steken om die van de ondergang te redden. Nijboer en Paternotte vrezen echter dat Hoekstra de controle over de Nederlandse miljarden verliest als het geld eenmaal aan KLM is overgemaakt. KLM is immers o..

