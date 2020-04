De Jonge wil vanaf 11 mei weer bezoek toelaten in aantal verpleeghuizen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) spreekt via een videoverbinding met bewoners van een verpleeghuis in Sint Willebrord. De bewindsman wil snel beginnen met een pilot in een aantal verpleeghuizen, om onder strenge voorwaarden weer bezoek toe te staan. (beeld anp / Marco de Swart)

Sint Willebrord

Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in gesprek met het Nederlands Dagblad. ‘Ik ben nu bezig met een voorstel voor de bezoekregeling, waarover ik op maandag 4 mei advies wil vragen aan het Outbreak Management Team’, aldus de bewindsman. Dat team van medische experts adviseert het kabinet over het terugdringen van..

Sinds 20 maart geldt een strikt bezoekverbod voor verpleeghuizen, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Een vaccin laat op zich wachten, en in de tussentijd zullen kwetsbare ouderen zo veel mogelijk moeten worden beschermd. Het handhaven van een totaal bezoekverbod is volgens De Jonge niet acceptabel. ‘We moeten zoeken hoe we het menselijke aspect, en wat medisch noodzakelijk is, beter ku..

