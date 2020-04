Kabinet zet plannen rond deelgezag door

In de toekomst kunnen ook andere personen dan de volwaardige ouders 'deelgezag' over een kind krijgen. Ook komt er een regeling voor draagmoederschap.

Den Haag

Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad vrijdag akkoord is gegaan, en waarop burgers en andere belanghebbenden de komende tijd kunnen reageren. Het deelgezag is van belang voor gezinssituaties waarin sprake is van meer dan twee opvoeders. Dat kan bijvoorbeeld voor homoseksuele of lesbische stellen van belang zijn. Maar door het deelgezag kunnen ook bijvoorbeeld grootouders of stie..

