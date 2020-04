Bredere groep experts gaat kabinet adviseren

Het kabinet gaat zich breder dan alleen medisch laten adviseren over een exitstrategie uit de coronacrisis. Maar zolang er geen vaccin is, is een terugkeer naar 'normaal' niet aan de orde.

Den Haag

Dat zei premier Mark Rutte dinsdagavond in een debat met de Tweede Kamer. 'Alleen het "nieuwe normaal" is mogelijk', aldus Rutte. Hij hoopt dat er de komende tijd elke twee of drie weken 'stapjes' kunnen worden gezet, maar de premier zei ook dat hij 'geen garanties' kan geven. Hij beloofde de Kamer dat een groep experts het kabinet gaat adviseren over de afbouw van de maatregelen, 'maar p..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .