Koos van den Berg overleden: in verzet tegen ongeloofsdenken

Oud-SGP-Kamerlid Koos van den Berg is dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden. Van den Berg stierf in zijn woonplaats Nunspeet als gevolg van complicaties na een besmetting met het coronavirus.

Mr. dr. J.T. van den Berg werd in 1986 lid van de Tweede Kamer. Hij bleef dat tot 2002. Van den Berg paste met zijn opleiding als waterstaatsingenieur in een echte SGP-traditie.

Nunspeet

De ietwat afstandelijk overkomende volksvertegenwoordiger was een harde werker en stond bekend om zijn dossierkennis. In het hem aangeboden vriendenboek, bij zijn politieke afscheid, vertelt Bas van der Vlies dat zijn honger naar kranten en tijdschriften zo ver ging dat Van den Berg altijd even in de prullenbak van zijn fractievoorzitter keek.

