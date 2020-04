In Duitsland is naaimachinefabrikant Pfaff begonnen met het ontwerpen en produceren van mondkapjes. (beeld epa / Ronald Wittek)

Het kabinet en deskundigen zijn tegenstander van mondkapjes in de publieke ruimte. Bij contactberoepen als kapper of tandarts zijn de beschermingsmiddelen mogelijk wel nuttig, erkende het RIVM.

De verwarring over het gebruik van mondkapjes duurt voort. Terwijl steeds meer overheden burgers aanraden hun gezicht te bedekken als ze naar buiten gaan, wordt het gebruik in Nederland nog altijd afgeraden. ‘Als we ons aan de regels houden, voegen mondkapjes niet zoveel toe’, aldus RIVM-directeur Jaap van Dissel donderdag in de Tweede Kamer. ‘In veel Aziatische landen lopen mensen al tijden..

