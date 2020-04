Felle kritiek uit coalitie op WHO-besluit Trump

Het logo en het gebouw van de WHO in Genève. (beeld epa / Martial Trezzini)

Den Haag

De Amerikaanse president Donald Trump besloot dinsdag de jaarlijkse bijdrage aan de WHO – een kleine 370 miljoen euro – voorlopig stop te zetten. De organisatie heeft de coronapandemie volgens hem onderschat en niet goed aangepakt.

CDA-Kamerlid Anne Kuik noemt het besluit van Trump een bizarre en onverstandige actie. ‘In de strijd tegen het coronavirus hebben we elkaar hard nodig en de WHO speelt daarin een belangrijke rol. Dat president Trump midden in een pandemie aankondigt zijn bijdrage op te schorten is onverantwoord.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .