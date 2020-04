Oppositie wil huren bevriezen

Den Haag

GroenLinks, SP en PvdA willen de huren bevriezen om te voorkomen dat mensen door de coronacrisis in de problemen komen.

De linkse oppositie vindt de spoedwet van het kabinet om huurders te beschermen onvoldoende. De Tweede Kamer bespreekt dat voorstel vandaag. De huren in de sociale sector kunnen per 1 juli maximaal 6,6 procent stijgen. Dat vinden de drie partijen veel te hoog in deze onzekere economische tijden waarbij veel mensen hun inkomsten zien verdwijnen. In de vrije sector geldt geen maximum huurverhoging.

Het kabinet voelt niets voor het voorstel van links, blijkt uit antwoorden van minister Stientje van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer. Ze heeft vertrouwen in de afspraken die ze heeft gemaakt met verhuurders en brancheorganisaties. <