Crisis in 50PLUS over optreden voorzitter Dales

Den Haag

Ook de tweekoppige 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer en erevoorzitter Jan Nagel hebben geen vertrouwen meer in Dales. Daarmee is de nieuwste crisis compleet in de ouderenpartij, die al sinds haar oprichting wordt geplaagd door interne vetes. Eerder zegden acht provinciale afdelingsvoorzitters en tien (van de zestien) Statenleden hun vertrouwen in Dales al op.

In een reactie zegt Dales dat hij ‘geen enkele aanleiding ziet’ om te vertrekken. ‘Dit zijn een aantal partijleden, niet meer, niet minder. Dat ze volksvertegenwoordigers zijn, doet er niet toe. Hun aantal valt in het niet bij de ondersteunende apps en mailtjes die ik krijg. Ik ga zo lekker pianospelen en met de hond wandelen.’ Partijleider Henk Krol is ‘verrast’ dat de drie andere Tweede Ka..

