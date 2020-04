Voor het eerst sinds coronacrisis is aantal ic-patiënten gedaald

Het aantal patiënten op intensivecareafdelingen is woensdag voor het eerst sinds de coronacrisis gedaald. In totaal liggen 1408 mensen op de ic, zestien minder dan dinsdag. Vijftig patiënten zijn opgenomen in Duitse ziekenhuizen.

Ernst Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat de verspreiding van coronapatiënten in Nederland coördineert. (beeld anp / Jerry Lampen)

Den Haag

Goed nieuws, concludeerde voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ‘We zien voor het eerst een kentering. Ook het aantal coronapatiënten op normale verpleegafdelingen in ziekenhuizen is gedaald.’ De druk op de intensive care blijft echter onveranderd hoog, aldus Kuipers. ‘Het is daarom nog veel te vroeg om de huidige maatregelen te versoepelen.’

Het coronavirus is sinds de uitbraak snel verspreid in verpleeghuizen, blijkt uit RIVM-cijfers. In 900 van de totaal 2500 verpleeghuizen zijn besmettingen gemeld. Uit cijfers van Verenso (specialisten ouderengeneeskunde) blijkt dat ten minste 4161 ouderen positief zijn getest of klachten vertonen die op COVID-19 duiden. ‘Verpleeghuizen worden hard geraakt’, zei ook minister Hugo de Jonge (Vo..

