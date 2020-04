In de adempauze van de coronacrisis denkt de Kamer vast vooruit

Na afloop van een gesprek met de Haagse Gemeenschap van Kerken in de Sint Jacobuskerk brandt premier Mark Rutte een kaars in de kerk. (beeld anp / Remko de Waal)

Den Haag

Minister-president Mark Rutte wond er woensdag in het coronadebat geen doekjes om: de kans dat alles eind april weer normaal wordt, is nihil. Zelfs in het meest gunstige scenario keert het normale leven niet zomaar terug. ‘Het duurt nog wel even voordat we elkaar weer in de armen kunnen vallen.’

Maar áls het tijd is voor versoepeling, hoe moet die langzame omschakeling er dan uitzien? ‘We verlangen allemaal terug naar contact met familie en vrienden’, droomde D66-fractievoorzitter Rob Jetten. ‘Kan het kabinet met een routekaart komen om uit de crisis te komen?’

