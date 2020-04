Kabinet komt met een spoedwet voor het testen van ‘coronaspugers’

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) wil mensen die in het gezicht van agenten hoesten of spugen harder aanpakken. (beeld anp / Bart Maat)

Den Haag

‘Het is onbegrijpelijk dat er mensen zijn die met opzet spugen of hoesten in iemands gezicht’, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. ‘Het is niet alleen smerig en beledigend, maar met het corona-virus ook nog eens levensgevaarlijk.’

Grapperhaus komt met een noodwet om deze zogeheten ‘coronaspugers’ aan te pakken. Het wordt daarmee mogelijk wangslijm af te nemen en dat te laten testen. Zo weten agenten en andere hulpverleners of ze risico lopen.

