Portret Europarlementariër Bas Eickhout: Slimme activist in Brussel

Als kind maakte Bas Eickhout (43) zich druk over bedreigde dieren en verbaasde hij zich over hoe fel zijn rooms-rode vader met de VVD-buurman in discussie ging. Nu maakt hij zich in het Europees Parlement druk over het klimaat en kijkt hij met respect naar Gert-Jan Segers.

Bas Eickhout, Nederlands politicus en Europarlementariër van GroenLinks, die waarschijnlijk Spitzenkandidat wordt voor de Europese Groenen in de Europese verkiezingen van volgend jaar mei gefotografeerd in Berlijn. (beeld Marlena Waldthausen)

De Britse Financial Times bestempelde hem vorig jaar als ‘kingmaker’. Anderen noemen de Europarlementariër van GroenLinks ‘het klimaatkanon’. Bas Eickhout wordt beschouwd als een politicus die in Brussel en Straatsburg veel heeft bereikt op milieugebied, zoals strengere CO 2 -normen voor vrachtwagens. Van alle Nederlandse politici heeft hij waarschijnlijk de meeste megatonnen ..

‘Als Europarlementariër kun je wel degelijk iets bereiken’, zegt Eickhout vanuit zijn Brusselse appartement. Deze keer geen interview in het ledenrestaurant van het Europees Parlement, maar een een-op-eenvideogesprek. Niet in colbert en nette broek, maar in het door de coronacrisis gepopulariseerde thuiswerktenue: shirt en trainingsbroek.

