Minister Kaag: ‘Europees noodpakket nodig om stille ramp in Afrika voorkomen’

De Europese Unie moet met een noodpakket komen voor hulp aan ontwikkelingslanden, vindt minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet trekt nu alvast 100 miljoen euro uit om de verspreiding van het coronavirus in Afrika en het Midden-Oosten in te dammen.

Den Haag

Het is logisch dat mensen in deze crisis even niet aan ontwikkelingslanden denken, vindt Sigrid Kaag. Maar dat betekent niet dat we de ‘stille ramp’ die zich daar afspeelt uit het oog kunnen verliezen. ‘We moeten keihard werken voor zieke mensen en zorgmedewerkers in ons eigen land, en tegelijk beseffen: er is nog een wereld om ons heen.’

Juist daarom is het haar verantwoordelijkheid wél aandacht te besteden aan landen in Afrika en het Midden-Oosten, stelt Kaag. Veel dagloners zijn hun baan kwijtgeraakt en kunnen niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. Het aantal ziekenhuisopnames en slachtoffers valt nog mee, maar dat is stilte voor de storm, zegt ze. ‘Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie staan ontwikkelings..

