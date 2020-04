Dringend advies van reformatorische kerken: houd de dienst zo klein mogelijk

Reformatorische kerkgenootschappen geven een dringend advies: beperk zo veel mogelijk het aantal mensen dat bij een kerkdienst aanwezig is.

Den Haag

Dat meldt Peter Schalk, deputaat hoge overheid van de Gereformeerde Gemeenten, die namens de reformatorische kerken contact onderhoudt met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Volgens Schalk zijn er nog ‘een paar kerken’ die dertig bezoekers toelaten in de diensten, terwijl dat niet strikt noodzakelijk is. Om die reden gaan de kerkgenootschappen onderstrep..

Schalk zegt dat de meeste kerken in zijn achterban intussen ruim onder die dertig blijven. ‘Kerken hebben al een grote verantwoordelijkheid genomen, maar we gaan ze heel dringend het advies geven het communiqué op te volgen.’ In de politiek klinkt kritiek op de uitzondering voor religieuze bijeenkomsten. Een motie van PVV-leider Geert Wilders kreeg woensdagavond ook steu..

