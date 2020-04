Nieuwsanalyse: De Nederlandse kiezer wil geen geruzie in crisistijd

In crisistijd wordt een politiek van schikken en plooien weer gewaardeerd. De harde aanvallen van populistisch rechts vallen bij kiezers niet in goede aarde.

Het was een opzienbarende conclusie die de gezamenlijke politicologen van Nederland trokken, exact negen jaar geleden. De politiek in Nederland was van karakter veranderd, stelden ze vast na een groot landelijk onderzoek. Niet langer was schikken en plooien, op zoek naar consensus, het parool. In plaats van overeenstemming zoeken was het uitvergroten van politieke meningsverschillen in opmars. ..

Nu Nederland te kampen heeft met de grootste crisis buiten oorlogstijd, zoals premier Mark Rutte de coronacrisis omschreef, schuiven de panelen in het politieke landschap. De populistische voormannen Geert Wilders en Thierry Baudet gingen er met gestrekt been in. Met hun aanval op het RIVM, de wetenschappers door wie het kabinet zich laat leiden, wilden ze het kabinetsbeleid onderuit halen.

