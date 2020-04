ChristenUnie: financieel noodpakket moet ook voor prostitutie gelden

De financiële tegemoetkoming voor ondernemers moet ook gelden voor vrouwen en mannen in de prostitutie. Dat vindt coalitiepartij ChristenUnie. De partij wil daarnaast extra steun voor mensen die vanwege de coronacrisis uit de prostitutie willen stappen.

De gesloten Wallen in Amsterdam. Door het coronavirus is het openbare leven en het toerisme nagenoeg tot stilstand gekomen in de hoofdstad. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)