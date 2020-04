Rutte: kerken sluiten is ‘niet nodig en grondwettelijk onmogelijk’

Het is grondwettelijk niet mogelijk religieuze bijeenkomsten te verbieden, maar het is ook niet nódig. Dat zei premier Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer. Onder meer de PvdA en de Partij voor de Dieren vroegen het kabinet religieuze bijeenkomsten te verbieden. Die mogen momenteel doorgaan met maximaal dertig aanwezigen.