Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) geeft een toelichting over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. (beeld anp / Bart Maat)

Den Haag

Het kabinet trekt tien miljard euro uit om bedrijven te helpen hun personeel te kunnen doorbetalen. ‘Het is een noodmaatregel voor bedrijven als inkomensondersteuning voor het personeel’, zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dinsdag bij de presentatie van dit plan. Koolmees spreekt van een ‘uitzonderlijke regeling omdat de n..

De regeling gaat per 6 april in werking. Het UWV gaat de regeling uitvoeren. Bedrijven die een aanvraag doen voor deze ‘tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid’ (NOW) moeten gedurende drie maanden een omzetverlies hebben van meer dan 20 procent. Als ze daaraan voldoen dan kunnen ze maximaal 90 procent van de loonsom vergoed krijgen, naar rato van de omzetdaling. Dat..

