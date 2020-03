De vraag is ook: hoe komen we hier weer uit?

Het kabinet beslist vandaag hoe lang de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden verlengd. Voorzichtig wordt ook nagedacht hoe in een later stadium de maatschappij en de economie weer op gang kunnen komen. Simpel is dat allerminst.

Diederik Gommers (L), anesthesioloog-intensivist in het Erasmus MC, en Jaap van Dissel (R), directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, staan de pers te woord in de Tweede Kamer na afloop van een technische briefing over de ontwikkelingen rond het coronavirus. (beeld anp / Sem van der Wal)

Den Haag

Strenge maatregelen afkondigen is één. En vanavond zal Nederland horen dat die regels met in elk geval een paar weken worden verlengd, is de algemene verwachting in politiek Den Haag. Maar een minstens zo belangrijke vraag ligt intussen ook op tafel: hoe komen we hier weer uit? In het wekelijkse coalitieoverleg – vanwege de coronacrisis via een videoconferentie – kwam ook die kwestie maandag..

