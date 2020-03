Klassieke partijen níét in crisis

Ruud Koole in 2018 in debat met mede-PvdA-senatoren. (beeld anp / Vincent Jannink)

Ruud Koole, net afgezwaaid als hoogleraar politicologie in Leiden en PvdA-senator, vindt juist dat de partijdemocratie bloeit en ziet voordelen in de veelheid aan partijen in het parlement.

Den Haag

Waarop baseert u uw optimisme over politieke partijen?

Ziet u dan geen problemen?

‘Jawel, partijen hebben twee belangrijke functies in het bestel: ze moeten goede mensen leveren én met goede ideeën komen. Daarover heb ik wel wat zorgen. De rekrutering van goede mensen neemt natuurlijk wel af wanneer het aantal leden minder wordt. Je ziet dat partijen inmiddels wat breder kijken dan hun eigen ledenbestand. Wat inhoudelijke ideeën betreft, blijft het bel..

