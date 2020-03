‘Elke pandemie is anders, vraagt om andere zorg’

Zijn benoeming tot minister voor Medische Zorg was de opmerkelijkste sinds mensenheugenis.

Martin van Rijn kan het na zijn eerste werkweek niet genoeg beklemtonen: ‘We vragen een nieuwe solidariteit.’

Eigenlijk heeft Martin van Rijn op dit moment maar één doel: de zorg overeind houden. ‘De prioriteit is dat de mensen in de zorg hun werk kunnen blijven doen. En dat er voldoende capaciteit is om de zorg te leveren. Dat hangt af van ons aller gedrag.’

