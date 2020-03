Aftreden Bruins was wake-upcall voor Slob: ‘Ik moet op mezelf blijven letten’

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) het loodzwaar. Het aftreden van collega-minister Bruno Bruins was dan ook een wake-upcall. ‘Het is crisis, maar ik moet wel goed op mijzelf blijven letten.’

Minister Arie Slob (rechts) en de inmiddels afgetreden minister Bruno Bruins tijdens een persconferentie deze week over aanvullende maatregelen in verband met het coronavirus. (beeld anp / Phil Nijhuis)

Den Haag

Direct nadat onderwijsminister Slob zondag had aangekondigd alle scholen in Nederland te sluiten, moest hij denken aan de groep kinderen voor wie het thuis niet veilig is. ‘Mensen die in het onderwijs werken, weten wat ik bedoel. We zien vrolijke foto’s voorbijkomen van kinderen die met hulp van hun ouders aan de keukentafel werken aan schoolopdrachten. Dat is prachtig, maar niet altijd de w..

