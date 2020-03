'Kerken, beperk jullie maatschappelijke rol niet!'

'Kijk om naar de kwetsbare

mensen, kijk om naar de mensen om je heen.'

Den Haag

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is binnen het kabinet ook de minister van de Eredienst. Hij bindt kerken op het hart goed om te gaan met de richtlijn om niet meer dan honderd personen toe te laten in een kerkdienst. 'Alle maatregelen gelden in aanvulling op elkaar. Dus kerkgangers moeten óók anderhalve meter uit elkaar zitten, én er moet goed worden gelet op de hygiëne. In..

