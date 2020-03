Van Bruins heeft de crisis te veel tol geëist

Den Haag

Mark Rutte probeerde hem nog over te halen. ‘Pak het weekend mee en rust goed uit, intussen kan Hugo de zaak waarnemen’, had de premier donderdagochtend gezegd tegen Bruno Bruins. Maar die was niet te vermurwen. Doorgaan is niet in het belang van Nederland, was zijn conclusie. ‘Ik moet aftreden.’

Het besluit van Bruins kwam onverwacht – dat wil zeggen: het was niet vooraf uitgelekt. Maar wie woensdagavond zag hoe de ‘coronaminister’ tijdens een Kamerdebat plotseling onwel werd en in elkaar zakte, verbaast zich niet over zijn aftreden. Parlementariërs en kabinetsleden hadden er al een goeie zes uur debat opzitten, toen opeens alle kracht die Bruins nog over had, ui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .