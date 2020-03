Alleen geen steun van PVV en Forum voor Democratie voor kabinetsbeleid

De meeste fracties steunen het kabinetsbeleid om het coronavirus te bestrijden. Alleen PVV en Forum voor Democratie willen het land nu helemaal op slot zetten. Het coronadebat in de Tweede Kamer wordt aangegrepen om verwarring over de groepsimmuniteit uit de wereld te helpen.

Den Haag

In een onwezenlijke sfeer komt de Tweede Kamer bijeen om zich te buigen over de bestrijding van het coronavirus. Met de nodige aanpassingen moeten debatten in het parlement altijd doorgaan, is de gedachte. De democratie behoeft controle van de regering en dus oppositie. Veel is anders dan anders. Kamerleden en journalisten zitten verspreid in de zalen waar de briefing en het debat worden geh..

