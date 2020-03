Dat de Tweede Kamer de komende weken alleen vergadert als dat strikt noodzakelijk is, is een uitzonderlijke situatie die in de geschiedenis nauwelijks parallellen heeft.

In principe wordt alleen gedebatteerd over de aanpak van de coronacrisis. Alle andere vergaderingen zijn geschrapt. Uitzonderlijk, zegt parlementair historicus Bert van den Braak. Hij wijst op de watersnoodramp in 1953. 'Toen werd een week lang niet vergaderd, om de regering en Zeeuwse Kamerleden de rui..

Aanvankelijk wilde de Kamer gewoon doorvergaderen, maar zondag is in overleg tussen Kamervoorzitter Khadija Arib en de fractievoorzitters besloten dat dit niet langer gepast is. Als de scholen en horeca dichtzitten en de Kamer vergadert wel door – ook over allerlei andere thema's – dan wordt daarmee geen goed voorbeeld gegeven, is de gedachte. Vorige week klonk het nog strijdbaa..

