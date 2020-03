Premier Rutte in zeldzame tv-toespraak: ‘er is geen eenvoudige of snelle uitweg’

Den Haag

Dat zei premier Mark Rutte maandagavond in een tv-toespraak vanuit zijn werkkamer in het Torentje in Den Haag. ‘Ik heb geen gemakkelijke boodschap voor u’, sprak de premier. ‘De realiteit is, dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie.’

Door het virus zich beheerst te laten verspreiden – waarbij de meeste Nederlanders volgens Rutte alleen lichte klachten zullen krijgen – wil de overheid ‘groepsimmuniteit’ opbouwen. Dat betekent dat veel Nederlanders het coronavirus hebben gehad en daarna immuun zijn. ‘Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .