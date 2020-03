Deskundigen en prominenten: ‘ChristenUnie moet partij zijn voor alle christenen’

De ChristenUnie moet zich meer openstellen voor migrantenchristenen, zowel in de partij als bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma. Daartoe roepen deskundigen en prominenten de partij op in het boek Beelddragen, dat vandaag wordt gepresenteerd. ‘Christelijke partijen komen ons opzoeken wanneer er verkiezingen zijn, maar de rest van de tijd horen we niets van ze.’

Een partij die het vooral moet hebben van gelovige stemmers kan niet om de christenmigrant heen. Waar het aantal autochtone christenen gestaag daalt, neemt de groep christenen met een migratieachtergrond juist toe – Nederland telde er twee jaar geleden ongeveer een miljoen, berekende het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het is voor de ChristenUnie van belang zich in die migranten te verdiepen, stellen deskundigen in het boek Beelddragen van Madelon Grant, onderzoeker bij het wetenschappelijk instituut van de partij. Christenmigranten vormen geen homogene groep, stelt Grant vast. Er bestaan veel on..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .