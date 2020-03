Rutte: nog geen extra maatregelen

Den Haag

'We zijn voorbereid, ook voor een volgende fase', aldus de premier. Vrijdag werd bekend dat een 86-jarige man in een ziekenhuis in Rotterdam is overleden aan het coronavirus. Er zijn volgens Rutte geen redenen om maatregelen te nemen voor specifieke groepen zoals ouderen. Het aantal coronabesmettingen is opgelopen tot 128. Nationale evenementen kunnen gewoon doorgaan. Die hoeven niet te worden afgelast. 'Er is geen reden daartoe te adviseren.'

Het bedrijfsleven krijgt steeds meer last van het virus. De Nederlandse economie kan 'een stootje hebben', verklaarde Rutte. 'De schokbestendigheid van de Nederlandse economie is heel groot.' Het is volgens hem dan ook niet nodig om met extra maatregelen te komen voor het bedrijfsleven.

