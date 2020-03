‘ChristenUnie moet met Forum voor Democratie kunnen regeren’

Den Haag

Beekers is sinds 2013 directeur van het Wetenschappelijke Instituut van de ChristenUnie. Hij vindt dat ‘alle politici’ het boek De aanval op de natiestaat van FVD-leider Thierry Baudet moeten lezen. ‘Je krijgt er geen virus van door het ter hand te nemen. Ik vind dat er rake analyses in staan,’ aldus Beekers in NRC.

De uitspraken zijn opvallend omdat Beekers zich in het verleden fel uitsprak tegen, toen, de PVV. Maar in een vrijdag verschijnend essay in vakblad Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken schrijft hij dat het taboe rond ‘het nieuwe nationalisme’, waar PVV en FVD voor staan, onnodig is. Het gaat Beekers ‘haast vermoeien’ om steeds afstand te moeten nemen van het gedachtegoed van Wilders of Baudet.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .