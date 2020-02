Negentien keer sorry, Visser blijft

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser maakt donderdag talloze excuses aan de Zeeuwen. Ze had met hen moeten overleggen toen duidelijk werd dat de mariniers niet naar Vlissingen verhuizen. Maar ze is, ondanks massale kritiek, niet van plan te wijken.

Den Haag

‘Ze heeft zeventien keer sorry gezegd of excuses gemaakt’, zegt een van de vele Zeeuwse toehoorders op de publieke tribune, tijdens de eerste pauze in het Kamerdebat met staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Later volgt de gecorrigeerde uitslag: negentien excuses. Kamervoorzitter Arib heeft dan ook al gezegd dat ze zich ‘ongemakkelijk voelt’..

Voordat het zover is, hebben parlementariërs scherpe kritiek geuit op Vissers functioneren. Ze is totaal niet met Zeeuwse bestuurders in gesprek gegaan over de mogelijkheid dat de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet door zou gaan. ‘Waarom is Zeeland zo voor de gek gehouden?’, vat Kees van der Staaij (SGP) de stemming samen.

