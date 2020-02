Overleg over ISIS-tribunaal door Koerden

Nederland overweegt Nederlandse ISIS-strijders te laten berechten door een speciaal tribunaal in Koerdisch Syrië. Daarover zijn ‘informerende gesprekken’ gaande met het Koerdische bestuur in Syrië, stelt een woordvoerder van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Den Haag

Berechting van Nederlandse ISIS-strijders door de Koerden in Syrië is ‘juridisch en politiek gecompliceerd’, stelt Buitenlandse Zaken. Toch is het ‘de moeite waard om de optie verder te onderzoeken’. Dat gebeurt samen met Zweden.

Persbureau Hawar, de spreekbuis van het Koerdische bestuur in Syrië, meldde woensdag dat Nederland en Zweden hun ‘steun’ hebben toegezegd aan het lokale ISIS-tribunaal. Dit bericht noemt Buitenlandse Zaken echter ‘voorbarig’.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .