SGP opnieuw in actie tegen reclame van Second Love

Den Haag

‘Vaders en moeders, maar ook kinderen krijgen deze reclame te zien als ze over straat lopen of op de bus staan te wachten.’ SGP-leider Kees van der Staaij is niet te spreken over de nieuwste campagne van vreemdgaansite Second Love. Onder meer in bushokjes maakt de site reclame met de tekst: ‘Op weg naar een avontuurtje? Ik ook.’

‘Het is heel ongezond om te doen alsof vreemdgaan maar normaal is’, aldus de SGP’er. ‘Ik ken te veel schrijnende verhalen van stukgelopen relaties, om dit soort overspelreclames naast me neer te leggen.’

