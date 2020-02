Baudet wekt wrevel in Kamer bij debat over EU-meerjarenbegroting

Vaak treft Thierry Baudet het verwijt dat hij zich in de Tweede Kamer gematigder opstelt dan in zijn berichten op Twitter en in zijn boeken. Dinsdagavond poneerde Baudet zijn theorie van de ‘omvolking’ zonder veel omhaal van woorden in het debat over de EU-meerjarenbegroting.

Den Haag

Net als veel andere partijen is Forum voor Democratie tegen de verhoging van die begroting, maar bij Baudet zit de weerzin het diepst. ‘De Europese Unie is een staat in wording. Al dat geld gaat naar de wording van die staat. Dus naar het regelen van buitenlandse politiek. Naar het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de n..

Dat lokte eerst Lodewijk Asscher (PvdA) naar de interruptiemicrofoon: ‘Is de heer Baudet zich ervan bewust dat hij hiermee een extreem-rechtse of radicaal-rechtse theorie aan het verspreiden, aan het witwassen is, in deze vergaderzaal?’

