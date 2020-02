Het doel van het kabinet om 75.000 woningen per jaar te bouwen is waarschijnlijk niet genoeg om de woningnood komende jaren te bestrijden.

Den Haag

Dat zei minister Stientje van Veldhoven (Wonen) woensdagavond tijdens een debat over het woningtekort. Ze wees erop dat de bevolkingsgroei in een recente prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek hoger uitvalt dan eerder gedacht, en dat er daarom meer woningen bij moeten komen dan de twee jaar geleden vastgestelde 75.000 per jaar tot 2025. ‘Waarschijnlijk is er meer nodig.’

