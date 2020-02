Jos van Kemenade (1937-2020): Onderwijsman in hart en nieren

Minister van Staat en PvdA'er Jos van Kemenade is woensdag na een kort ziekbed in zijn woonplaats Heiloo overleden.

Den Haag

‘Ik wil jou hebben’, zei formateur Joop den Uyl in 1973 tegen Jos van Kemenade. Zo werd de rooms-katholieke boekhouderszoon, geboren op 6 maart 1937 te Amsterdam, politicus. Van Kemenade was een uitgesproken onderwijsman. Hij promoveerde in 1968 op ‘De katholieken en hun onderwijs’. Tot aan het begin van zijn politieke loopbaan vervulde hij als socioloog onderwijs- en bestuursfuncties aan de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .